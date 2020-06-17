المرأة الحديدية تهاجم أردوغان: حزبك وصل بتركيا للاضمحلال

هاجمت زعيمة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشينار، والمعروفة باسم المرأة الحديدية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الإعلان عن تحالف جرى في السابق بين حزب العدالة والتنمية مع جماعة فتح الله جولن "فيتو".

ودعت إلى التوقف عن الاضمحلال الذي وصلت إليه السلطة في تركيا بعد التحرش بــ"باشاك دميرتاش" قرينة زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، من قبل أحد الأفراد التابعين لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأشارت أكشينار، خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها في مجلس الأمة التركي، إلى استقالة نائب رئيس فرع الإعلام والترويج بحزب العدالة والتنمية، إمره جميل أيفالي، من منصبه عقب كلمات أدلى بها خلال لقاء تليفزيوني حول دخول حزب العدالة والتنمية في تحالف في السابق مع جماعة "فتح الله جولن فيتو"، التي يصنفها الحزب حاليًا كجماعة إرهابية، بحجة تصفية متآمرين انقلابيين.

وقالت أكشينار، تعليقًا على كلام نائب رئيس فرع الإعلام والترويج بحزب العدالة والتنمية، "يا سيد أردوغان، هل تم إلصاق تهمة الانتماء إلى فيتو بالعسكريين والمدنيين من خلال المؤمرات؟ هل سعت السلطة إلى تحويل الأناس المحبين لوطنهم وقوميتهم إلى إرهابيين؟ فليذهب حبكم للسلطة إلى الجحيم، فليذهب فهمكم لإدارة الدولة إلى الجحيم. عار عليكم".

وفيما يتعلق بقضية تحرش شخص يدعى وداد مطيع، ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بعبارات خاشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بقرينة زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ عام 2016 في السجون التركية.

وقالت أكشينار إنّ الهجوم على باشاك ديميرتاش ليس الأول ولن يكون الأخير. بصفتي امرأة تعرضت لهجمات قبيحة مماثلة. آمل أن تكون تلك القضية هي الأخيرة ولكن هذه مسألة عقلية. فما لم يتخذ أولئك الذين يديروننا موقفًا واضحًا بشأن هذه القضية، فسوف يستمر هذا الاضمحلال. حكام تركيا، وعلي رأسهم السيد أردوغان خاصة، أدعوكم إلى اتخاذ موقف واضح بشأن هذه القضية. أدعو مرة أخرى من هنا، لتضعوا أياديكم وألسنتكم القبيحة بعيدًا عن النساء "

وواصلت رئيسة حزب الخير هجومها على الحزب الحاكم بعد إغلاق إدارة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، آلاف الحسابات المزيفة التركية التي تهدف لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتستهدف الحسابات المعارضة له.

وأوضحت أكشينار: "ما هذا الجيش من الحسابات المزيفة؟ مهمتهم الأولى هي الثناء على السيد أردوغان، أما مهمتهم الثانية فهي توجيه السباب لنا. تركيا لا تستحق تلك الإدارة التي تشتري الثناء عليها بالأموال. الأمة التركية لا تستحق مثل هذه السياسة. في الدول المتقدمة، من العار استخدام تلك الحسابات المزيفة في السياسة. لكن هؤلاء الأصدقاء تركوا الخجل جانبًا، وصاروا يدافعون عن هذا الاحتيال. لم يعد أحد يخاف من تلك الحسابات المزيفة يا سيد أردوغان".

وتابعت: "كسر حزب الخير جدار الرعب هذا. لم يعد أحد يؤمن بقصص الصهر وزير المالية والخزانة. لأن تلك الحسابات المزيفة الخاصة بك افتراضية ولكن المعلمين غير المعينين، وملايين الشباب العاطلين عن العمل حقيقيون. ظننا أن أصحاب السلطة رأوا أخطائهم. ظنوا أنهم أخذوا دروسًا من تلك الأشياء التي دفعت البلاد إلى ما شهدناه في 15 يوليو".