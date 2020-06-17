خروج نائب عزل مركز التعليم المدني بدمياط بعد تعافيه من كورونا

أعلن الدكتور نبيل القهوجي، طبيب عناية مركزة بمستشفى دمياط العام ومدير العزل بمركز التعليم المدني سابقا، خروج الدكتور محمد الهجرسي، نائب مدير مركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة سابقا بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث تحسنت حالته ليتم متابعته في المنزل.

وأصيب الهجرسي، طبيب عناية مركزة بمستشفى دمياط العام، بفيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، وتم نقله لغرفة الرعاية الصحية بمستشفى دمياط العام حتى تحسنت حالته.

وسبق للهجرسي العمل كنائب كمدير مركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة المخصص لعزل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا إصابته بكوفيد - 19