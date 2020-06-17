خبير: الإخوان يدعون الفضيلة ووجهم الحقيقي غير أخلاقي

قال هشام النجار، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن الأيدلوجية الإخوانية منذ تأسيس الجماعة تقوم على الإدعاءات فهم يمثلون الفضيلة ولكن الواقع عكس ذلك وتاريخهم مليء بالمخالفات الأخلاقية والمجتمعية التي تنافي الدين والقانون.

وأضاف النجار لـ"الوطن"، أن هناك وقائع كثيرة لتورط قيادات إخوانية بارزة في فضائح غير أخلاقية وجاءت ثورة 30 يونيو لتسقط حكمهم وتكشف فضائحهم أمام الرأي العام.

وتابع أن الإخوان على مدار تاريخهم يلعبون على مشاعر الناس باسم الدين ولكن وجهم الحقيقي غير أخلاقي ويعتمدون على تزييف الحقائق، وهناك اعترافات لقادة الجماعة بأن هناك جهاز سرى يعتبر ذراع الإخوان في الفبركة وتمثيل الفضيلة.