"صحة الإسماعيلية" تنفي وجود نقص بأسطوانات الأكسجين بـ"عزل الصدر"

نفى الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، ما جرى تداوله حول وجود نقص في أسطوانات الأكسجين بمستشفى الصدر المخصص لمصابي فيروس كورونا، مضيفا "غير منطقي لأن في حالة عدم وجود تنفس المريض سوف يموت على الفور".

وأضاف السقعان لـ"الوطن": "الدليل على ذلك أن المستشفى به 55 سريرا و11 سرير عناية مركزة، ويتواجد حتى اليوم 50 مريضا، ولم نسجل أي حالات وفاة على الأقل خلال الـ48 ساعة الماضية".

وجرى تخصيص مستشفى الصدر بالإسماعيلية، كمستشفى عزل لمرضى كورونا في الأول من يونيو الجاري، ليكون ثانٍ مستشفى عزل فى المحافظة، بعد مستشفى أبوخليفة للحجر الصحي الذي بدأ في استقبال مرضى كورونا، في الثامن من مارس الماضي، كثان مستشفى للحجر الصحي في مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح.

وتبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة، 127 سريرًا من بينها 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعي.