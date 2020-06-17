52 ألف طالب بجامعة المنيا يلسمون رسائلهم البحثية إلكترونيا

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، انتهاء الجامعة من استلام الرسائل البحثية من ما يقرب من 52 ألف طالب وطالبة من طلاب فرق النقل بجامعة المنيا بكلياتها الـ20، بعد انتهاء الفترة المُعلنة لتسليم الأبحاث.

وبدأت تسليم الأبحاث الطلابية من أول يونيو الجاري، كبديل لتقييم الطلاب بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2019، وفقًا للقواعد الاسترشادية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس جامعة المنيا، حرصًا على سلامة الطلاب وحفاظًا علي صحتهم في ظل استمرارا تداعيات انتشار فيروس كورنا المُستجد.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، أن كليات الجامعة استقبلت الأبحاث الإلكترونية على البريد الإلكتروني لأساتذة المقررات، والمُعلن على الاستمارة البحثية لكل مقرر بمنصة المقررات الإلكترونية على مدار الأسبوعين الماضيين، استعدادًا لبدء عملية التقييم وإعلان النتائج قبل نهاية يونيو الجاري.

وأوضح أن الكليات التزمت بإعلان أسماء الطلاب الذين قاموا بتسليم الأبحاث المطابقة للمعايير والضوابط التي أقرتها الجامعة تباعًا، لطمأنتهم على وصول الأبحاث وتمام التسليم.