البابا تواضروس يشكل لجنة مؤقتة لإدارة كنيسة العذراء بـ"لاس فيجاس"

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال والخدمة بكنيسة السيدة العذراء بلاس فيجاس بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونص القرار البابوي الذي حمل رقم 5 لسنة 2020، على أن تشكل اللجنة برئاسة "القمص دانيال جرجس"، وعضوية كل من: "الدكتور فريد لمعي، والدكتور حسني لويز، والمهندسة ابتسام أنور، وتامر بطرس، والدكتور مراد إيميل".

وقال البابا، إن لهذه اللجنة الحق في إدارة كل أنشطة الكنيسة والإشراف المالي والإداري والكنسي عليها واتخاذ كل القرارات المطلوبة، مع تقديم تقرير شهري عن أعمالها.