البابا يعزي رئيس الإنجيلية لوفاة والدة زوجته: تعازينا لانتقال الأم الغالية

أرسل البابا تواضرواس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تعزية للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في وفاة السيدة صوفي بطرس والدة زوجته الأستاذة هالة توما مدير كلية رمسيس الجديدة.

وجاء فى برقية العزاء: "عَزِيزٌ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ مَوْتُ أَتْقِيَائِهِ"، خالص تعازينا القلبية للدكتور القس أندريا زكي، والأستاذة هالة توما والأسرة الكريمة، في انتقال الأم الغالية السيدة صوفي بطرس، الرب ينيح روحها ويرسل تعزياته السمائية لكم، خالص محبتي".

وشُيعت اليوم، السبت، جنازة السيدة صوفي بطرس والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وذلك برفقة زوجته هالة توما، مدير كلية رمسيس الجديدة وعدد محدود جدا من العائله ورعاة الكنيسة مع الالتزام بكل الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

واستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية رسائل التعزية من خلال وسائل التواصل الإلكتروني.

الراحلة هي زوجة الراحل القس عزيز توما، ووالدة كل من بشائر توما، والمهندسة فضائل توما، والمحاسب شادي توما، والمهندس رفيق توما.

يذكر أن المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر قد أصدروا قرارًا في أبريل الماضي بتعليق كل أنشطة الطائفة الإنجيلية في مصر دونَ استثناءٍ، وقصر الجنازاتِ على أسرةِ المتوفَّى فقط، لجميع الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، وذلك لحينِ استقرارِ الأوضاع.