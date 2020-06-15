البابا يعزي كهنة عزبة النخل في وفاة القس بيشوي عياد بكورونا

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العزاء إلى مجمع كهنة عزبة النخل، في وفاة القس بيشوي عياد، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بمنطقة الزرائب بعزبة النخل في القاهرة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال البابا، إنه يلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسة الكاهن الراحل ولأسرته، طالبًا لنفسه الراحة، والنصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وتوفي اليوم القس بيشوي عياد، عن عمر جاوز الـ51 عامًا بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 13 سنة، حيث ولد يوم 8 يونيو 1969 وسيم كاهنًا يوم 9 مايو 2007.

وكان الكاهن الراحل أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ونقل إلى المستشفى ليخضع لعلاج مكثف، إلا أن حالته تدهورت وفاضت روحه صباح اليوم.

ويعد الكاهن الراحل، هو ثالث كاهن داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يتوفي خلال الأسابيع الماضية بفيروس كورونا المستجد، إذ سبقه القمص بولا عياد، كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بمنشية عبد المنعم رياض، شبرا الخيمة، في القليوبية، والراهب القمص ساويرس الأنبا بولا، المرشح البابوي السابق في الانتخابات البابوية عام 2012.

وكان قد أصيب خلال الفترة الماضية عدد كبير من كهنة ورهبان وخدام الكنيسة التي قررت استمرار غلق الكنائس وتعليق الصلوات في ظل ارتفاع منحنى الإصابات بالوباء، على أن يعقد المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يوم 27 يونيو الجاري، اجتماعا لنظر إعادة فتح الكنائس.