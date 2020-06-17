6 سيارات لنقل طلاب الشيخ زويد ورفح للجنة امتحانات الثانوية العامة

قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تخصيص 6 سيارات ميني باص من ديوان عام المحافظة بالعريش، لنقل طلاب الشيخ زويد ورفح إلى لجنة امتحانات الثانوية العامة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتيسير نقل الطلاب من العريش ذهابا وعودة لآداء الامتحانات أمام اللجنة المخصصة لهم في مقر مدرسة الشهيد محمود صلاح فارس للتعليم الأساسي، الواقعة في حي الكوثر بالشيخ زويد.

ومن جانبه، قال العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إنه سيجري تسجيل الطلاب الراغبين في استقلال السيارات لدى البوابة الإليكترونية لمحافظة شمال سيناء أو بوابة مديرية التربية والتعليم.

وسيجري استقلال السيارات صباحا من أمام المسجد الرفاعي في العريش.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء، 2944 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على 14 لجنة.