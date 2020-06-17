أردوغان يسمح لجمعية تابعة لحزبه الحاكم بجمع التبرعات دون إذن

ذكرت صحيفة جمهوريت التركية المعارضة، أنّ جمعية مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حصلت على "الحق في جمع الأموال والتبرعات دون الحصول على إذن" في ظل موافقة شفهية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلنت المديرية العامة لعلاقات المجتمع المدني بوزارة الداخلية التركية أنّ جمعية الهلال الأبيض التركية، المقربة من الحزب الحاكم، انضمت إلى قائمة "المنظمات التي لها الحق في جمع المساعدات والتبرعات دون إذن" في 10 يونيو بعد موافقة من أردوغان وفقا لموقع "تركيا الآن".

ويضم مجلس إدارة "جمعية الهلال الأبيض التركية" أسماء بارزة في حزب العدالة والتنمية. وتشغل نائب رئيس الجمعية، خديجة كوبرا أوزتورك جوككايا، أيضًا منصب نائب رئيس مديرية الترويج والإعلام بالمقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية إلى جانب عضويتها في مجلس إدارة واتخاذ القرار الرئيسي في الحزب ذاته.

وبحسب الخبر الذي أورده إسماعيل أري من صحيفة بيرلجون، فإن رئيس جمعية الهلال الأبيض التركية، نجلة سومر، شغلت منصب نائب رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول إلى جانب عملها رئيسا وحدة الشؤون الاجتماعية في السنوات الأخيرة.

إلى جانب ذلك؛ فالأمين العام للجمعية، خيري كوسه، كان مرشحًا عن حزب العدالة والتنمية في المنطقة الأولى في إسطنبول.

أما الرئيس الفخري للجمعية، يعد اسمًا يعرفه الجمهور عن كثب، فهي رئيسة فرع الجمعية في مدينة موغلا، ونائبة حزب العدالة والتنمية عن المدينة يلدا إيرول جوكجان.

ووفقا للمعلومات الواردة على الموقع الرسمي للمديرية العامة لعلاقات المجتمع المدني، مُنحت 29 جمعية ومؤسسة "الحق في جمع المساعدات دون إذن" بين عامي 1995 و2020.

وحصلت 27 من هذه الجمعيات والمؤسسات البالغ عددها 29 على هذا الحق بين عامي 2004 و 2019، أي عندما كانت حكومات حزب العدالة والتنمية في السلطة.

ومن هذه الجمعيات: جمعية المنارة والتضامن، المؤسسة الدينية لجمعية الهلال الأحمر التركي، مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية (IHH)، مؤسسة عزيز محمود هداي، جمعية المساعدة الإنسانية الخيرية.