"الوطنية للصحافة": استجبنا فورا لعلاج صحفية في "أ ش أ" مصابة بكورونا 

قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إن وكالة أنباء الشرق الأوسط تلقت، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، يفيد بأن الزميلة سمية العجوز، مراسلة الوكالة بمحافظة أسيوط، مصابة بكورونا منذ 10 أيام وحالتها حرجة، وإنها تتلقى العلاج بمعرفتها داخل منزلها بالقاهرة، ولم تكن قد أبلغت الوكالة قبل ذلك، وأن حالتها تستوجب نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وتابعت الهيئة في بيان: "أجرى علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، اتصالا هاتفيا بها فابلغته بأنها تعاني من آلام شديدة، وأنها تتلقى العلاج بالمنزل، وأن حالتها تتطلب دخول إحدى المستشفيات، حيث تم على الفور التواصل مع وزارة الصحة التي أرسلت لها سيارة إسعاف إلى المنزل لنقلها إلى مستشفى شبرا العام، الأقرب إلى محل سكنها، إلا انها رفضت وطلبت أن يتم تحويلها إلى إحدى المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة الوطنية للصحافة".