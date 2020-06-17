توقعات بانخفاض شديد في معدلات التوظيف بتركيا

يتوقع أصحاب العمل في تركيا استمرار أزمة البطالة وانخفاض معدلات التوظيف خلال النصف الثاني من 2020، حسب المسح الذي أعلنت عنه مؤسسة مان باور جروب الأمريكية، في استطلاع أجرته شارك فيه عدد كبير من أصحاب الأعمال في تركيا.

وذكرت "مان باور" أنّ الانخفاض في معدلات التوظيف الذي تشهده تركيا منذ زمن طويل يبدو أنّه سيستمر خلال الفترات المقبلة وفقا لما نشره موقع تركيا الآن.

واستند المسح لآراء 697 من أصحاب العمل الأتراك في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ يتوقع 15% من المستطلعين نمو العمالة في الربع الثالث من عام 2020 (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، في حين يتوقع 13% انخفاضًا كبيرًا في النمو، بينما يرى 67 % عدم حدوث أية تغيرات.

وبلغ صافي توقعات التوظيف للربع الثالث نسبة 2%، في حين سجلت التوقعات المعدلة موسمياً نسبة -2%. كما انخفضت خطط التوظيف التي تراجعت بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق الذي سجل نسبة 10% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنظر إلى حجم الشركات، فتتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا في التوظيف في الربع الثالث بنسبة -8 %، و -5%. بينما يصل المعدل وفقًا لتوقعات أرباب العمل إلى 0%.