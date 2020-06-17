جامعة كفر الشيخ تنعى أستاذ لغة عربية عقب وفاته بـ كورونا

نعت جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد يحيى عقل، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب، والذي وافته المنية اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الجامعة، في بيان صادر عنه، "بالأصالة عن نفسي وعن أسرة الجامعة أتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرته وكلية الآداب، لقد آلمنا نبأ وفاته وأن قلوبنا جميعا لمحزونة ويطمئننا جميعا أنه في حفظ الرحمن الرحيم فعند الله نحتسبه ونسأله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان".

وتوفى الدكتور محمد يحيى عقل، رئيس قسم اللغة العربية السابق بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، والبرلماني السابق عن دائرة مركز سيدي سالم، داخل مستشفى عزل بلطيم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن مصدر بالمستشفى، أنه جار تجهيز المتوفى، وفقًا للاشتراطات الصحية الخاصة المتبعة، مشيرًا إلى إخبار أسرته لاستلام الجثمان.

ونُقل "عقل" منذ أيام إلى المستشفى، وتدهورت حالته، ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، وبدأت حالته في التحسن تدريجيا، وخرج من غرفة الرعاية المركزة صباح أمس إلى غرفة عادية، لكن حالته تدهورت في الثانية من صباح اليوم ليتوفى بعد نحو ساعة من محاولات الأطباء لإنقاذه.