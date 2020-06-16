رش وتعقيم لجان الثانوية العامة في كفر الشيخ قبل انطلاق الامتحانات

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة لرش وتعقيم لجان اثانوية العامة، وذلك قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة الاحد المقبل.

وحرص رؤساء مدن " دسوق، قلين، فوه، برج البرلس، مطوبس، الحامول، والرياض، على المرور علي لجان الثانوية العامة، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الانارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها، وغرف العزل، والمراوح، وبوابات التعقيم بكل لجنة.

كما جرى متابعة الإجراءات الصحية وتكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمدارس، وتوافر المواد المطهرة والكمامات الواقية والقفازات بصفة دورية ويومية، مع مراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب، حفاظاً على الصحة العامة، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة.

من جانبه وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة بمراجعة اللجان من ناحية النظافة العامة، والحماية، والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة.