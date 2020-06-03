أمين اتحاد عمال مصر يدرس التقدم بتشريع جديد لتعديل "المعاش المبكر"

تلقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مئات الشكاوى، بسبب عدم تسوية المعاش المٌبكر، لعدد كبير من الموظفين، نتيجة عدم استكمال الشروط الخاصة بالقانون الجديد، بشكل دفع البرلمان للتدخل لحل الأزمة.

وقال النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستفتح خلال الأيام المٌقبلة، ملف المعاش المُبكر، بعد تلقي شكاوى كثيرة من مئات الموظفين، الذين تقدموا بطلبات تسوية للمعاش المٌبكر، ولم يتم قبولها بعد خضوعهم لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد، رغم أن طلبهم لتسوية المعاش كان قبل 31 ديسمبر الماضي، أي قبل العمل بالتشريع الجديد.

وأضاف وهب الله، في تصريحات لـ"الوطن"، أن اللجنة ستواصل مع الهيئة القومية للتأمينات، لحل أزمة هؤلاء الموظفين، وإلا سأتقدم بتشريع جديد لتعديل قانون المعاشات لحل أزمتهم.