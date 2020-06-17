التحالف العربي يرحب برفع اسمه من "منتهكي حقوق الأطفال في اليمن"

رحبت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإخراج اسم التحالف من مرفقات تقريره حول الأطفال والنزاع المسلح، ما يعني اعتراف القرار بالتزام التحالف الثابت بحماية جميع المدنيين في النزاع المسلح - وخاصة الأطفال - والتدابير الوقائية والحمائية التي اتخذها التحالف لتعزيز حماية الأطفال في اليمن.

جاء ذلك في بيان صحفي حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2020 م حول الأطفال والنزاع المسلح في اليمن.

وأوضح البيان، أن هذه الجهود شملت إنشاء وحدة لحماية الطفل، واعتماد تدابير وقائية إضافية، وجهود لم شمل الأطفال الذين جندهم الحوثيون مع أسرهم، وتزويدهم بالخدمات الصحية والنفسية والتعليمية، مؤكداً أن جهود التحالف تضمنت انخراطا مكثفا مع الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة فيرجينيا غامبا.

وقال البيان، إن دول التحالف تقدر وتدعم بشكل كامل الولاية الحاسمة للممثلة الخاصة للأمين العام، وتتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع السيدة غامبا ومكتبها لحماية الأطفال في اليمن وحول العالم.

وأضاف: علاوة على ذلك، يأخذ التحالف أي ادعاءات بانتهاك حقوق المدنيين والأطفال على محمل الجد.

وأفاد البيان أنه للتحقيق في الادعاءات المنسوبة إليه في التقرير، يدعو الأمم المتحدة إلى مشاركته بالمعلومات ذات الصلة بهذه الادعاءات.

وجددت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، التأكيد على مواصلة التمسك بالتزامات التحالف بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب تأكيد التزامه الصارم بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني والدولي.