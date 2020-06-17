ضبط 75 مخالفة إشغال طريق ونظافة بمطروح

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، ضبط 15 مخالفة إشغال طريق وبائع متجول ونظافة بإجمالى 75 حالة إشغال، وذلك بمنطقة الكيلو 1، وشارع زاهر جلال، وذلك خلال حملة مكبرة.

وقال "عبدالرازق" إنه يجرى رفع والتحفظ على جميع أنواع إشغالات الطريق التى تحتل الأرصفة، ومراجعة تراخيص المحال التجارية والأكشاك، إضافة إلى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التى تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال، لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة اشغالات الطريق المخالفة، لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية، بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة، للحد من إنتشار الباعة الجائلين حفاظًا على الشكل الحضارى للمدينة.