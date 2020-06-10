76 مخالفة في حملة تموينية بأبوقرقاص ومتابعة حركة المعديات بديرمواس

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، عن تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية، ورفع كافة الاشغالات من الشوارع والميادين، وتنفيذ الحملات التموينية لضبط الأسواق، والمحلات التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين، ومباحث التموين.

أسفرت الحملات عن ضبط 76 مخالفة متنوعة، ما بين محاضر تموينية، ورخص، ومحاضر إعدام منتجات فاسدة، وضبط سلع تموينية مدعمة، ومخابز مخالفة، وإزالة إشغالات.

وفي ديرمواس تابعت المهندسة نبيلة محمود رئيس المركز الوحدات الصحية بكفرخزام وتل بني عمران للتأكد من توافر الأدويه والأمصال والأكسجين وانتظام الأطقم الطبيه وحالة النظافه والتخلص الآمن من النفايات الطبية، كما تابعت رئيس المركز مشروع المعديات للاطمئنان علي إجراءات السلامه والصحة المهنية والأمان، وانتظام التحصيل، وتم شن حملة نظافه ورفع مخلفات بقري مجلس قروي كفر خزام.

وفي مدينة المنيا أعلنت الوحدة المحلية عن انتهاء أعمال رصف كوبري المنصورة القديم، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بسرعة الانتهاء الأعمال النهائية لصيانة وإعادة تأهيل الكوبري، لافتتاحه قريبا، للتيسير على المواطنين، وتخفيف الحركة المرورية

كما تابعت الوحدة المحلية رفع كافة الاشغالات من الشوارع والميادين، والمرور، ونفذت أعمال إزالة أحد أعمدة الإنارة التالف بطريق الكورنيش، حفاظا على سلامة المواطنين.