أسرة الشهيد الحسيني أبو ضيف تكذب ادعاءات "مكي" وتحمل الإخوان دم ابنهم

قال سالم أبو ضيف، شقيق الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، شهيد أحداث قصر الاتحادية، إن السبب الاول والرئيسي والجوهري الذي أودى بحياة الشهيد الحسيني أبو ضيف، في يوم 12 ديسمبر 2012 هو دعوة النفير العام التي دعا لها مكتب إرشاد جماعة الإخوان آنذاك بحجة حماية الرئيس وحماية القصر ومنها وقعت أحداث الاتحادية التي استشهد فيها الحسيني أبو ضيف.

وتابع أبو ضيف حديثه لـ"الوطن" أن أسرة الشهيد ترى أن رئاسة الجمهورية آنذاك، لم يكن لها أي دور إيجابي على خلاف ما يدعيه أحمد مكي وزير العدل في عهد جماعة الإخوان خلال تصريحاته لقناة الجزيرة القطرية، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة في عهد مرسي لم يكن لها دور لوقف دعوة النفير العام التي كانت بمرأى ومسمع من الجميع حتى مرسى نفسه، والذي لم يقم بأي دور سواء حيادي أو من خلال الدعوة لمنع التلاصق والتلاحم والاشتباك.

وأكد شقيق الشهيد أن الأسرة تعد دعوة النفير العام هي السبب الرئيسي والجوهري لاستشهاد أبو ضيف، كما تتهم جماعة الإخوان الإرهابية بمقتل نجلهم الحسيني، وحتى عند الوصول لمطلق الرصاص يبقى السبب الرئيسي في الواقعة تلك الدعوة التي أطلقها مكتب الإرشاد ووقف مرسي أمامها موقفا سلبيا أودى بحياة ابنهم.