محمد أمين: وزير عدل الإخوان روج للأكاذيب دفاعا عن مرسي

قال محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، إن مكالمة أحمد مكي وزير العدل في عهد الإخوان لقناة الجزيرة القطرية حملت الكثير من الأكاذيب، كما أن مزاعمه بأن الجيش يصوب نيرانه للمتظاهرين أمر ليس معهودا تماما على الحرس الجمهوري أو القوات المسلحة، بل كان هدفهم حماية المتظاهرين، "عُمر جيشنا مصوب بندقيته لصدور المصريين"، لافتا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج أكاذيبها.

وأضاف "أمين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أن استهداف الإخوان لثورة 30 يونيو أمر ممنهج في توقيتات محددة ولا سيما عند القرب من الاحتفال بتلك المناسبة، حيث تظهر بعض العناصر لتشويه المشهد، ولكن المصريين أكثر فطنة وإدراك لما تقوم به الجماعة الإرهابية من أكاذيب، "المصريين شاهدوا بأعينهم ما تم".

وأشار إلى أن رجال القانون المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية يدركون تمامًا حجم العقوبة التي يوقعها القانون على الأكاذيب التي يروجونها، لافتًا إلى أنهم لا يعبأون من تلك العقوبة لأن ولاءهم للجماعة مهما كلفهم الأمر، موضحا أن تصريحات أحمد مكي في هذا التوقيت هدفه أن التصريحات تخرج من رجل قانون فيكسب بعض المُريدين الجُدد، إضافة إلى أنه كان رجل في السلطة ما يضفي مصداقية لما يروجه، مؤكدًا على أن أكاذيب الجماعة ظهرت أمام الشعب المصري.

وشدد "أمين" أن الشعب المصري شعب ذكي جدًا، ورأى العالم نموذجًا في الحراك الحضاري للحفاظ على الدولة وتمثل في 30 يونيو، ولكن هذه الجماعة الإرهابية تدرك حجم خسارتها الكبيرة في الشارع المصري، "النهاردة بيشوفوا شعبيتهم انهارت انهيار كامل ويحاولون الآن استرداد ولو جزء بسيط بالكذب والتضليل، هما بيحاولوا يجدوا ولو ثقب إبرة يمروا من خلاله".