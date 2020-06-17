يبدأ من 1800جنيه.. أسعار التكييف الصحراوي والفرق بينه وبين التقليدي

على عكس مكيفات الهواء التقليدية، يلجأ الكثيرون إلى استخدام المكيفات الصحراوية، نظرا لما تتمتع به بالعديد من المميزات التي تجعلها في متناول الجميع، حيث إن أسعارها أقل كثيرا مقارنة بالتكييف العادي والتقليدي.

وفي ضوء ما تقدمه "الوطن"، من خدمات يومية لمتابعيها، نستعرض الفرق بين التكييف التقليدي والصحراوي، من حيث مميزات كل منهما، والمفاضلة من حيث التوفير في استهلاك الكهرباء، وأسعار التكييف الصحراوي، ونصائح لتوفير استهلاك الكهرباء عند استخدام التكييف، وفق مهندس التبريد والتكييف بولا سامح.

الفرق بين التكييف التلقيدي والصحراوي

توجد عدة فروق بين التكييف التقليدي والصحراوي، من حيث المميزات والعيوب، واستخدامات كل منهما وطريقة تبريد الهواء، كالتالي:

التكييف التقليدي

يتميز التكييف التقليدي بقدرته على تبريد الغرفة وتلطيف درجة الحرارة بها، من خلال سحب الهواء الموجود بالغرفة والعمل على فلترته من الميكروبات من خلال الفلاتر المزود بها، ثم إخراج الهواء مره أخرى دون ميكروبات مع تبريده لتلطيف درجة الحرارة، وعندما تصل درجة حرارة الغرفة للدرجة المطلوبة يجري فصل الكهرباء عن نظام التبريد، ليعمل بخاصية المروحة لتوزيع الهواء داخل المكان بعد تبريده.

وبالنسبة لاستخدام الكهرباء، تتميز التكييفات الحديثة باحتوائها على أنظمة لتوفير استهلاك الكهرباء، والتي تساعد على فصل الكهرباء عن نظام التبريد، حيث يستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية عند الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة.

التكييف الصحراوي

يتميز التكييف الصحراوي بعدة مميزات، حيث إن سعره أقل بكثير من سعر التكييف التقليدي، والذي يجعله في متناول الجميع، كما أنه سهل الاستخدام لإمكانية نقله من غرفة لأخرى، ويعتمد التكييف الصحراوي على تبريد الهواء الموجود في الغرفة فقط دون فلترته وتنقيته من الميكروبات الموجوده في الهواء، كما أنه يعمل باستمرار على وظيفة التبريد حتى بعد وصول درجة حرارة الغرفة للدرجة المطلوبة، مما يجعل درجة الحرارة تزداد باستمرار.

وبالنسبة لاستهلاك الكهرباء، فالتكييف الصحراوي يستهلك كميات كبيرة منها، نظرا لأنه لا يتميز بخاصية فصل التبريد عند وصول درجة حرارة الغرفة للدرجة المطلوبة، كما أنه يحتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية لمحاولة تلطيف درجة الحرارة.

أسعار المكيف الصحراوي

مكيف صحراوي متنقل سعة 100 وات: يتراوح سعره بين 1800 و 2200 جنيه.

مكيف صحراوي متنقل 25 لترا: يتراوح سعره بين 2000 و 2500 جنيه.

مكيف صحراوي متنقل 45 لترا: يتراوح سعره بين 3 آلاف و 3600 جنيه.

مكيف صحراوي متنقل 120 لترا: يتراوح سعره بين 5 آلاف و 6 آلاف جنيه.

مكيف صحراوي منفصل: يتراوح أسعاره بين 2000 و 2300 جنيه.

نصائح لترشيد الكهرباء عند استخدام التكييف الصحراوي

- المداومة على معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة.

- المداومة على معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة.

- ضرورة فحص مجاري الهواء باستمرار للتأكد من نقائها، وحتى لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء لتلطيف درجة حرارة الغرفة.

- الحرص على معاينة خطوط التبريد باستمرار.

- التأكد من إغلاق جميع الأبواب والنوافذ والفتحات حتى يظل الهواء بداخلها محتفظا بدرجة حرارته لمدة أطول.

- منع دخول أشعة الشمس، والحرص على عدم تسللها عبر النوافذ، لأنها تؤدي إلى زيادة درجة الحجرة المراد تكييف الهواء بها، ما يؤدي إلى زيادة فترات عمل المكيف، لذلك يفضل استخدام الستائر أو الشيش لمنع دخول أشعة الشمس.

- مراعاة عدم الإسراف في إضاءة المكان المراد تكييفه، نظرا لتحول الطاقة الكهربائية عند الإضاءة إلى طاقة حرارية.

- الحرص على استخدام اللمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة لانخفاض درجة الحرارة الناتجة عن استعمالها.

- تشغيل جهاز التكييف عند الضرورة فقط، وإغلاق الجهاز عند انتهاء الغرض منه.

- الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية لجميع أجزاء المكيف لضمان الأداء الأمثل عند التشغيل.