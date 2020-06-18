حظك اليوم الخميس 18-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن البعض بأنّهم لا يستطيعون بداية يومهم إلا بعد الإطلاع على رسائل الحظ اليومية، والتي تعتمد على حركة الأقمار والكواكب والأجرام السماوية، حيث تختلف هذه الرسائل من برج لآخر، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعمل بجدية وتضاعف تركيزك كي تنجح في حل مشاكلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس وعليك ألا تتذمر إذا واجهت معارضة أو خلاف.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي قد يساعدك على مجابهة العقبات من أجل القيام بخطوات بناءة على طريق تقدمك الشخصي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك ساحرا وتستطيع أن تجذب إليك الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تبدو أكثر استعدادا للتطور ولتنظيم أفكارك وأعمالك، فقط عليك أن تحرص على السرية والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تميل لدراسة كل شيء وكل شخص بدقة وتراقب جيدا المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك بأجواء احتفالية تبعث فيك القدرة على تخطي العقبات.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تظهر حماسا واهتماما بمن حولك وتخيم الرومانسية على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنى وكلما كنت مرتبا في أفكارك كلما كنت مقنعا ومبدعا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك بدفعك نحو مراجعة حياتك وخبراتك، قد تشعر ببعض التشوش وعليك أن تحدد ما ترغب به فعلا.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

عطارد في منزل المشروعات يمدك بالإصرار وبالقدرة على المواجهة مما يجعلك تصيب هدفك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك التاسع مما يجعل الوقت مناسبا للخروج والانطلاق ويجذبك كل جديد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك أن تخطط للمستقبل وتُحسن إدارة أموالك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تعتمد اللباقة ولا تستجب لمحاولات استفزازك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تخفف من انفعالاتك ولا تعلن عما لديك من معرفة وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الإرباكات تستطيع أن تتجاوز خلافا عابرا مع شركاء الحياة إذا أقمت وزنا لرغبات شريكك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة ونشاطا، تنجز أعمالك جيدا وتستدرك الأخطاء، وتستطيع أن تنظم جهودك ووقتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك ومن المهم أن تعتني بمشاعر الطرف الآخر ولا تهمل حقه.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تتغلب على العقبات وتظهر اليوم مرونة ولباقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بكل الطاقة العاطفية التي تساعدك على أن تبدو ودودا وتكسب الثقة ويتبعك الآخرون لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تخوض في جدال يؤدي لصدام، وعليك أن تتجنب الحوارات الشائكة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم ويمدك ذلك بالطاقة والحماس وقد يحقق لك فائدة أو يدر عليك مالا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، عطارد في منزل الحب يعدك بالاقتراب من الأحباب والأولاد وتسعد بحبهم وتقديرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.