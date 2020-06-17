عبدالعال: الفلاح سقط من حسابات الحكومة وأغلب الوزراء لم يعيشوا بالقرى

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة، رغم أنه الوحيد الذي لم يتوقف عن الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك مشاكل كثيرة في محصول القصب، وتحدثت كثيرا في هذا الملف لإنقاذه هو ونحو 6 مصانع مرتبطة به.

وأضاف "عبدالعال" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021: " لما تراجعوا السيرة الذاتية لأغلب الوزراء هتلاقوهم ما عاشوش في القرى، ودي المشكلة، وأنا عايز الحكومة تعمل زيارة لسوق العبور، وتتخيل عدم وجود منتجات القرى الزراعية".

وطالب رئيس النواب، بالاهتمام بمحصول القمح، خصوصا أن مصر تعتبر الدولة رقم 1 في استيراده من الخارج، في حين أن هذا المحصول لا يحتاج استهلاك مياه كثيرة: "لو رشينا مياه على القمح والشعير هيطلع".