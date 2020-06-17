طبيب: نسبة دقة اكتشاف كورونا من مسحة الرئة ومقطعية الصدر 90%

قال الدكتور عمرو وهدان، استشاري الرعاية المركزة والحالات الحرجة، إنه جرى تصنيف مرض فيروس كورونا إلى تصنيفين: "حالة كورونا مع التهاب رئوي وتعتبر من الحالات الخطرة، وأخرى بدون التهاب رئوي، وهي حالات بسيطة وتمثل 80% من الحالات المكتشف إصابتها"، لافتاً إلى أن الأعراض عبارة عن كحة ناشفة، ارتفاع في درجة الحرارة، فقدان حاسة الشم والتذوق، إسهال، التهاب في العين، صداع، تكسير شديد في الجسم، ويجب استشارة الطبيب عند ظهور أي منها.

وأضاف وهدان، خلال مداخلة عبر "زووم"، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية DMC، أن الطبيب يبدأ بتصنيف الحالة سواء إذا كانت تحتاج لعمل الـ5 تحاليل المشهورة، أو عمل المسحة، أو أشعة مقطعية، لكي يستطيع تحديد خطورة الموقف أو تصنيف الحالة بسيطة، متوسطة، أو شديدة وتحتاج إلى دخول المستشفى.

وتابع بأنه لكي يجري تشخيص إذا كان المريض مصاب بكورونا بنسبة 100% يجب عمل مسحة له، مشيراً إلى أن المسحة من الأنف دقتها من 60 إلى 63%، ومن الحلق دقتها حوالي 40%، وأن أدق مسحة هي التي تكون من داخل الرئة نفسها، وليس من الصعب عملها لأن دقتها تتخطى 90%، ويجب عملها بأنبوبة حنجرية أو منظار حنجري لكي نستطيع أخذ المسحة، وتكون تحت تأثير مخدر.

وأضاف "وهدان" أن المنتشر حالياً في عمل التحاليل هو مسحة الأنف والفم وتحليل الدم pcr، وتكون دقتهم حوالي 63%، وإذا كان المريض يعاني من أعراض تنفسية حادة من الممكن أن يقوم بعمل أشعة مقطعية على الصدر، ونسبة دقتها تتخطى 90%، وبذلك يمكن تشخيص الإصابة بفيروس كورونا.