"عيوشة" ضحية الابن العاق: "ضربني عشان الورث.. عايزة حقي"

"مكنتش أصدق أن ابني يرفع ايده عليّ ويضربني بالشكل ده، نفسي القانون يجيب لي حقي"، صدمة تلقتها عيوشة فتحي صاحبة الـ 62 عاما، ربة منزل، تعيش في دمياط، بعدما أقدم ابنها على الاعتداء عليها من أجل الميراث.

تحكي "عيوشة" لـ"الوطن" تفاصيل الواقعة، قائلة "فوجئت بابني الأكبر محمد يتعدى عليّ بالضرب على وجههي ولأول مرة في حياته، مطالبا بأخد ورثه رغم أنني حررت إعلام وراثة له ولشقيقيه ليحصل كل منهما على ورثه بـ(عدل ربنا)".

وكانت قوات الأمن بدمياط برئاسة المقدم محمد معوض، ألقت القبض على "منجد" يدعى "محمد.ع"، 44 عاما، لاعتدائه على والدته بالضرب، بعد موجة غضب انتابت رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب انتشار صور الأم التي تظهر الإصابات التي لحقت بها على يد ابنها.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.