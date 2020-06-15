الطقس اليوم الإثنين 15-6-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الإثنين، شبورة خفيفة صباحا، ويكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الرياح المعتدلة تنشط أحيانا، ويسود ليلا طقس لطيف، كما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة نهارا، مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في الأردن

تتوقع دائرة الأرصاد الأردنية، أن درجات الحرارة تسجل نهارا أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تكون الأجواء حارة نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وفي الليل تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.