الطقس اليوم الثلاثاء 16-6-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، ومتوقع أن يسود شبورة خفيفة صباحًا، ويكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارًا ولطيف ليلًا، والرياح معتدلة، ويسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويكون لطيف ليلًا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلًا على جنوب الصعيد.

الطقس في مصر

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وتنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية على المتوسط وشمالية غربية على الأحمر.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، أنّه من المتوقع أن يسود طقس غائم جزئيا على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار، وتختفي الغيوم على باقي المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة، مع احتمال تكون السحب وسقوط أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة.

الطقس في السعودية

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في السعودية أنّه من المتوقع أن تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وتكون درجة الحرارة في مكة 45 للعظمى و30 للصغرى.