نجاح عملية زراعة قولون لطفلة عمرها 7 شهور في الإسكندرية

تمكن فريق طبي من جراحي الأطفال بقيادة الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحات الاطفال والاختلافات الخلقية كلية الطب جامعة الاسكندرية، والدكتور محمد عبدالملاك استشاري جراحة الأطفال، الدكتور تامر غنيم استشاري تخدير الأطفال بزراعة قولون لطفلة عمرها 7 شهور.

وقال "وهيب"إن بعض الأطفال يتعرضون لعدم وجود مرئ تشريحياً أو وظيفياً وذلك لوجود عيب خلقي بالمرئ لولادة الطفل بدونه أو نتيجة شرب مواد كاوية في الأطفال ذوي الأعمار من سنة إلى 5 سنوات.

واضاف أن الطفلة مليكة ولدت بدون مرئ وتم إجراء عملية زرع قولون ليقوم بوظيفة المرئ وعمرها 7 شهور والعملية من أكبر عمليات جراحة الاطفال ويجري خلالها نقل القولون من البطن بأوعيته الدموية لزرعه بالرقبة والصدر وراء القفص الصدري.

واكد أن الطفلة مكثت بالمستشفى 5 أيام فقط وخرجت في اليوم السادس بعد تحسن الحالة حيث تستطيع البلع بشكل طبيعي وتعتبر هذه الفترة بسيطة للتواجد بالمستشفي بعد إجراء جراحة متقدمة وذات مهارة هو نتيجة إستخدام تقنيات حديثة مبنية علي خبرات واسعة في تحضير الطفل قبل وإثناء الجراحة.