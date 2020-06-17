وزير الصحة النمساوي: وضع أزمة كورونا جيد

قال وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير، إن وضع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"في النمسا جيد، لكن الأزمة لم تنته.

وأوضح أنشوبير، في تصريحات اليوم، أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ولكن وضع الأزمة "جيد جدا".

وأشار الوزير النمساوي - عقب لقاء مع عالم الفيروسات الشهير في برلين كريستيان دروستين- إلى أن "لدينا 417 شخصًا مريضًا حاليًا، منهم 71 حالة في المستشفيات و11 حالة في العناية المركزة، بينما تعافى 16 ألفا و89 حالة، وتوفي 687 شخصا".

وأضاف أنشوبير، إلى أنه من أجل منع المزيد من تفشي الوباء والحفاظ على الوضع تحت السيطرة، يتم العمل على استراتيجية اختبارات طبية واسعة النطاق للأشهر القادمة، وسيتم تنفيذها اعتبارا من بداية يوليو المقبل.

وأشار وزير الصحة النمساوي، إلى أهمية إعلان مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم أنها تعتزم استثمار عدة مليارات يورو في عقود مسبقة مع الشركات المصنعة للأدوية من أجل تسريع التنمية.

وأوضح أنشوبير، أن اللقاح يجب أن يكون جاهزًا في غضون 12 إلى 18 شهرًا، ويفضل إن أمكن ذلك بشكل أسرع.