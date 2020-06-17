استشاري أمراض رمد: ليس كل التهاب في الملتحمة يعني الإصابة بكورونا

قال الدكتور حازم ياسين استشاري أمراض الرمد، إن فيروس كورونا حتى الآن ليس مفهوما من قبل الأطباء أو حتى منظمة الصحة العالمية، والإصابة بالفيروس متفاوتة من مريض لآخر، فهناك مريض تكون لديه أعراض بسيطة وآخر شديدة أو بدون أعراض.

وأضاف ياسين، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أنه لا يوجد تشخيص معين يكشف إصابة الإنسان بفيروس كورونا من خلال توقيع الكشف على عينيه ويجب أخذ مسحة من الملتحمة للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه، وليس كل مصاب بالتهاب في الملتحمة يكون عرض من أعراض فيروس كورونا.

وتابع، أنه للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا يجب أن يكون هناك أعراض أخري مصاحبة له وهي سخونية، صداع، إلتهاب الحلق والملتحمة، وأن ظهور العين باللون الوردي ليس تأكيد على الإصابة بكورونا ولكن الفئة الأكبر هي وجود إلتهاب بالملتحمة نتيجة المبالغة في استخدام الكلور والمطهرات.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وترك المسافات البينية التي يتم تحديدها من متر ونصف إلى مترين، وغسل اليدين بالماء والصابون جيدا، وارتداء الكمامات والجوانتي.