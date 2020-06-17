معيط :السيسى يعمل لإصلاح الخدمات المقدمة للشعب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الطموح الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي لكل شعب مصر في إصلاح كافة الخدمات المقدمة له لاسيما قطاعي الصحة والتعليم جنباً إلي جانب تحقيق الانضباط المالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020-2021.

وأشار إلى اكتساب مصر ثقة المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف، لاسيما المؤشرات الأقتصادية الإيجابية التي تحققها بشكل منتظم، وما تحقق من طفرة بقطاع الغاز الطبيعي التي وصلت إلي حد الاكتفاء الذاتي والتصدير، بينما كان لدينا مشكلة منذ 5 سنوات مضت في هذا القطاع، بالإضافة إلي ما تحقق من شبكات طرق وكباري وتطوير للعشوائيات وأنفاق قناة السويس ما انعكس إيجابياً على تحسين تصنيف مصر لدى المؤسسات الدولية.

وقال معيط، إن مصر واحدة من أكبر 3 دول فى العالم فى معدل النمو، يأتي ذلك رغما عن وجود أهداف أخرى قد تتعارض مع تحقيق معدلات النمو حيث مساعي الحكومة لخفض العجز والدين العام، لكننا عملنا بجد في جميع المناحي في ذات الوقت لأننا كنا نعي أن المستثمر لن يأتي لدولة لديها مشاكل في الكهرباء أو الغاز أو الطرق والتي كلفت مئات المليارات.

وحول الاقتراض، أشار وزير المالية، إلى أن الأسواق المالية لم تكن لتفتح أبوابها إلا لمن يكون تصنيفه الائتماني مرتفع، وعندنا 4 مليار دولار استكتتب المستثمرون 10 مليار خلال ساعتين فقط.