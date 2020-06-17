البرغوثي تعليقا على أكاذيب مكي: المجرم يتوب والإخواني لا يتغير أبدا

علق الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير "الأهرام"، على المداخلة الهاتفية التي أجراها أحمد مكي وزير العدل في عهد الإخوان، مع قناة "الجززيرة"، معتبرًا أن المجرم يمكنه أن يتوب والمدمن يتعافي لكن الإخواني لا يمكن أن يتغير أو يتبدل مهما مر الزمن.

وقال "البرغوثي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن "مكي" كان حريصًا على أن يقول إنه ليس إخواني وغير منضم للجماعة، مضيفًا: "ولاؤه وكل أدائه يؤكد أنه إخواني أكثر من محمد مرسي، نفسه".

وأكد "البرغوثي" أن قضيته الآن، ليست مع "مرسي" نفسه لأنه أصبح في ذمة الله، وحسابه على الله، وعلى التاريخ، وأنه له ما له وعليه ما عليه.

ووصف مدير تحرير "الأهرام"، ما قاله "مكي" بأنها أكاذيب حتى يبدوا الأمر وكأننا ارتكبنا مظلمة في حق الإخوان ومرسي، ولم نعطه الفرصة لاستكمال مدته، معتبرًا أن "مكي" قفز على جراح عدد كبير من الناس.