بريطانيا.. 184 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أكدت السلطات الصحية البريطانية، اليوم، تسجيل 184 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة، مقابل 233 وفاة أعلنت عنها أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة ارتفعت بذلك إلى 42153 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة البريطانية، إلى رصد 1115 إصابة بالوباء خلال يوم، مقابل 1279 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 299251.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الإصابات والمرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.