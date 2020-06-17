مستشار الرئيس: "الدواء المعجزة" الذي طرحته بريطانيا لعلاج كورونا متواجد لدينا ونستخدمه

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن إعلان شركة بريطانية عن دواء "ديكسا ميفزون" وذكرت أنه دواء معجزة بالنسبة لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما ذكرت أنه رخيص الثمن ومنتشر في كل أرجاء العالم.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه نظرًا لظروف مرض كورونا، والمشاكل الموجود في هذا المرض، أصبح أي شخص يتحدث عن دواء سواء جديد أو قديم وتم استخدامه حديثًا يحصد نوعًا من الاهتمام الشديد في العالم.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن "ديكسا ميفزون" هو أحد مركبات الكرتيزون، وهو دواء وعقار يستخدم في علاج أمراض كثيرة جدًا وله استخداماته وله أيضًا عدم استخداماته، وله بعض الأثار الجانبية، ويتم استخدامه في حالات التليف الرئوي والحساسية، ولكن يتم استخدامه بطريقة معينه حتى بقدر المستطاع حتى لا يحدث أي أثار جانبية.

وتابع: "هذا العلاج موجود ومتداول ويستخدم، لو رجعت لبرتوكول العلاج المصري في أوائل الأزمة هنلاقي الكريتزون محطوط من ضمن الوسائل العلاجية في بعض الحالات لأنه فعلا يقلل مشاكل داخل الرئة نتيجة التهابات الرئوية الشديدة ويتم استخدامه وفقا للحالة".