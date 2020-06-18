حظك اليوم الخميس 18-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد برغبته في القيادة وحبه لذاته واعتزازه بنفسه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنى وكلما كنت مرتبا في أفكارك كلما كنت مقنعا ومبدعا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك بدفعك نحو مراجعة حياتك وخبراتك، قد تشعر ببعض التشوش وعليك أن تحدد ما ترغب به فعلا.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.