حظك اليوم الثلاثاء 16-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

ثقة مولود برج الأسد وحماسه يلفت الأنظار إليه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتحدث فيما لا يخصك.. وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر وأورانوس في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية.. أنت بحاجة للسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.