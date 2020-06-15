حظك اليوم الإثنين 15-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد حاضر البديهة، وقادر على اتخاذ القرارات بسرعة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعوك للمغامرة.. كما أن قدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم والوقت مناسب للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك قولا أو كتابة وتؤثر في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.