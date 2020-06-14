حظك اليوم الأحد 14-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن امرأة برج الأسد أنّها مدبرة في بيتها ومضيافة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وقد تسمح الظروف بنجاح مساعيك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس تدعمك وتمنحك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأصحاب وإضفاء جو من الانسجام على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.