البرغوثي: الإخوان بيكذبوا ويصدقوا نفسهم "محبسوش الصحفيين لكن قتلوهم"

علق الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير "الأهرام"، على المداخلة الهاتفية التي أجراها أحمد مكي وزير العدل في عهد الإخوان مع الجزيرة القطرية، مؤكدًا أن "مكي" اختار هذه الأيام نظرًا لأنها أيام ملتبسة ومرتبكة وفيها سيولة على المستوى الدولي.

وقال "البرغوثي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن جماعة الإخوان الإرهابية أذكياء في اختيار اللحظة المناسبة، لافتًا إلى أنهم يكذبون ويكذبون ويكذبون ويصدقوا أنفسهم.

وتناول "البرغوثي" ما زعمه "مكي" بأن "مرسي" منع حبس الصحفيين، قائلا: "منعتوا حبسهم لكن كانوا يقتلونهم، وهيحبسوهم ليه وقتلهم سهل جدا؟".