البرغوثي: أحمد مكي إخوان وتصريحاته بشأن أحداث الاتحادية 2012 "أكاذيب مستحيلة"

وصف الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير الأهرام، تصريحات أحمد مكي وزير العدل في عهد الإخوان بشأن أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في عام 2012 بـ"الأكاذيب المستحيلة".

وقال "البرغوثي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن ما ادعاه "مكي" حول مشكلة المتظاهرين عند قصر الاتحادية، وإن قائد الحرس الجمهوري اقترح ضرب المتظاهرين بالنار، وإن "مرسي" رفض وطلب تعلية الأسوار، كلها "أكاذيب".

وأشار "البرغوثي" إلى مقاله الذي كتبه عام 2013 في ظل حكم جماعة الإخوان، وشبه فيه أحمد مكي، وشقيقه محمود مكي، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، والنائب العام الإخواني طلعت عبدالله، بأنهم مثل أشرف رجل منحط فرانسيس بيكون، في المقال الذي عنون له "قاضى قضاة الحاكم «أعظم رجل منحط»"

وشبه "البرغوثي" السلطات التي كان يمتلكها "بيكون" بسلطات الأخوين مكي، وطلعت عبدالله، وأنه كان يخدم الحاكم ويسهل له الاستيلاء على أموال المواطنين وظلم الرعية، وأنه رغم علو كعبه في العلوم والقضاء وصفوه تاريخيًا بأنه أعظم رجل منحط، مشددًا على أنه كتب هذا المقال وهم في قمة السلطة.

واكد أن "مكي" وشقيقه وطلعت عبدالله، كانوا كلهم "إخوان"، مضيفًا: "نبطل هذه الكذبة لأنها بقت مهينة لذكاء الشعب".