حسام لطفي: جمعية المؤلفين والملحنين دورها كبير بقضية تسجيلات أم كلثوم

قال الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون، إن جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، لها دور كبير في قضية "تسجيلات أم كلثوم"، المتنازع عليها بين شركتي صوت القاهرة وستارز لمحسن جابر، والتي منح القضاء الحكم فيها للشركة الأولى.

وأضاف "لطفي" لـ"الوطن": "جمعية المؤلفين والملحنين تستطيع المطالبة بحقوق الأداء العلني وإعادة النشر التي كان يحصلها من خلال شبكة الإنترنت ومن خلال تراخيص إعادة نشر بالمصنفات".

وتابع: "الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، أكد أن صوت القاهرة هي المالكة، ولديها تعاقد مع المؤلفين والملحنين، وتدفع حقوق الأداء العلني".