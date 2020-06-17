صوت أم كلثوم.. ممنوع الاحتكار

بعد 45 عاماً على رحيلها، عادت «أم كلثوم» إلى «صوت القاهرة»، بموجب حكم نهائى لصالح الشركة المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو» والمعنية بالتراث المصرى وإنتاج الصوتيات والمرئيات التى تهدف للارتقاء بالذوق العام، لينهى أى احتكار لصوتها، أو تصرف شخصى فى تراثها.

بدأت أزمة «صوت أم كلثوم»، وتراثها الغنائى، عام 2008، عندما بدأت شركة «ستارز» للإنتاج الفنى، المملوكة لمحسن جابر، بيع أغانيها، بموجب توكيل من بعض ورثتها، بحسب محمد العمرى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات سابقاً، إلا أنه بعد 7 سنوات من التاريخ السابق توقف الأمر، عندما أقام «العمرى» دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وقضت بأحقية «صوت القاهرة» فى أغانى «أم كلثوم».

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«منذ أن توليت رئاسة شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات عام 2015 أوقفت هذا الأمر، وأوقفنا التعامل مع كل شركات بيع الديجيتال ومواقع المنصات الإلكترونية، وحرّكنا دعوى قضائية لوقف بيع أغانى أم كلثوم، وأى تصرف فى المصنَّف، كما أنذرنا كل الشركات التى تتعامل مع محسن جابر فى هذا الأمر»، هذا ما أكده «العمرى»، متابعاً: «كلفت سيد مدبولى، رئيس قطاع الخدمات الإعلامية فى الشركات، بجمع كل المستندات، وخاطبنا جمعية المؤلفين والملحنين، كما استصدرت قراراً من مجلس الإدارة بالتعاقد مع المحامى حسام لطفى، وصدر الحكم لصالحنا أول درجة بالمحكمة الاقتصادية عام 2017، ثم طعن محسن جابر على الحكم وطلب خبراء، إلى أن صدر تأييد للحكم بشكل بات ونهائى، لا يجوز الطعن عليه، بأن شركة صوت القاهرة هى التى لها حق التصرف فيه».

كانت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية قضت، أمس الأول، فى الاستئناف رقم ٣٨٥ لسنة ١٠ قضائية، المقام من شركة ستارز للإنتاج الفنى ضد شركة صوت القاهرة، بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم ١٩٥٧، ٢٤٨٢ لسنة ٢٠١٧ مدنى اقتصادى القاهرة.

من جانبه قال المنتج محسن جابر، صاحب شركة «مزيكا»: «الحكم الصادر بجلسة 15 يونيو 2020 لا يقول إن أغانى أم كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة، بل على العكس».

وأضاف: «أكّدت المحكمة ملكية شركة ستارز لحقوق أغانى أم كلثوم، وكان الحكم المستأنف رفض دعوى ستارز، تأسيساً على أن شركة ستارز منحت صوت القاهرة الحق فى هذا الاستغلال بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 17 أكتوبر 2010، ولذلك فإن أغنيات أم كلثوم مازالت ملكاً كاملاً لشركة ستارز التى أعطت بدورها حق استغلال لشركة صوت القاهرة بموجب العقد المؤرخ 17 أكتوبر 2010 أخذاً فى الاعتبار أن شركة ستارز رفعت منذ عامين قضية فسخ لهذا العقد، لمخالفة شركة صوت القاهرة لبنوده وتحقق الشرط الصريح الفاسخ، وهذه الدعوى مؤجلة لجلسة 23 من الشهر الحالى».