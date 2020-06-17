البرغوثي: مكي صمت أمام سب القضاة "ولو الإخوان كملوا البلد كانت راحت في 60 داهية"

رد الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير "الأهرام"، على المداخلة الهاتفية التي أجراها أحمد مكي وزير العدل في عهد الإخوان، مع قناة "الجزيرة" الإرهابية.

وقال "البرغوثي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن "مكي" لم يفتح فمه بكلمة وكبار قضاة مصر يشتمون وتسب أعراضهم عند المحكمة الدستورية العليا.

واستنكر مدير تحرير "الأهرام"، موقف "مكي" والذي كان يشغل منصب وزير العدل عند إصدار الإعلان الدستوري، ومحاولات هدم الدولة، واستدعاء ميليشيات وبلطجية الإخوان، وأنهم أقاموا غرفا لتعذيب المواطنين داخل أسوار قصر الاتحادية.

وتذكر "البرغوثي" موقف قبطي احتجزوه عند الاتحادية، ورفض أن يقول لهم اسمه، لأنه يعرف أنهم لو عرفوا أنه قبطي سيقتلوه.

وتذكر أيضًا الاعتداء على المناضلة شاهندة مقلد، وأن بلطجي من بلطجية الإخوان صفعها على وجهه بشكل حقير، وهي امرأة مسنة.

وتحدث "البرغوثي" عن إهانتهم للناس وتهديدهم لكل من يخالفهم وتلويثهم لسمعة الكثير من الأشخاص ومحاولاتهم الاستيلاء على كل مؤسسات الدولة: "لو كانوا كملوا كانت البلد راحت في 60 داهية، وبقوا جيش وشرطة وقضاء".