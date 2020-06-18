خطوة بخطوة.. كيفية احتساب الدعم من الوحدة السكنية قبل استلامها

يقدم صندوق التمويل العقاري، دعمًا نقديًا بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة، إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية، بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه، من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر، وهو ما يعرف بالنظام المتدرج، حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمر والعكس صحيح.

ويؤدي هذا النمط من الدعم، إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافى الدخل الشهرى، لمشتري الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون.

وتستعرض "الوطن"، طريقة حساب قيمة الدعم إلكترونيًا، قبل استلام الوحدة، على النحو التالي:

- ادخل على الموقع الإلكتروني للصندوق من هنــــــــا.

- اضغط على "خدمات الصندوق" ومنها قم باختيار "احسب دعمك".

- قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل سن المتقدم للوحدة.

- ادخل بيانات التمويل بالجنيه المصري مثل الدخل الشهري ودفعة المقدم وسعر الوحدة المُقدم عليها وفترة التمويل.

- قم بتحديد الحالة الاجتماعية "أعزب، متزوج، أرمل، مطلق، مطلق ويعول، أرمل ويعول".

- اضغط على خانة "احسب"، لتظهر لك قيمة الدعم.

ويتم تحديد قيمة الدعم وفقًا لما يلي

1. حساب تكلفة التمويل بمعرفة كل جهة تمويل طبقًا لشروطها.

2. الحد الأقصى لدخل الأعزب 3500 جنيه شهريًا وللمتزوج 4750 شهريًا.

3. الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه شهريًا وللمتزوج 5700 شهريًا (الإعلان العاشر فقط).

4. الحد الأقصى للمقدم المسموح سداده 50% من قيمة الوحدة والحد الأدنى 15%.

5. القسط الشهري لا يتجاوز 40% من الدخل.

6. في حالة وجود شريك متضامن (زوج/زوجة) يتم جمع إجمالي الدعم للطرفين.​

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