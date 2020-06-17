محافظ الإسكندرية يأمر بتحرير محضر وغرامة لمستأجري شاطيء الصفا بالعجمي

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة مفاجئة علي عدد من الشواطيء بنطاق حي العجمي ضمت شواطيء أبو تلات والصفا، للتأكد من إلتزام مستأجري الشواطيء من تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بمنع إرتياد المواطنين للشواطئ، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة، أمر المحافظ المسئولين بتحرير محضر مخالفة وغرامة فورية علي مستأجري شاطيء الصفا بنطاق حي العجمي، وذلك لسماحه بتواجد عدد من المواطنين وافتراشهم الشاطيء بالمخالفة للتعليمات. وحذر المحافظ المواطنين المفترشين الشاطيء بضرورة الإلتزام بالقوانين وعدم ارتياد الشواطيء مرة أخرى حفاظا على سلامتهم.

كما أكد الشريف علي استمرار الجولات المرورية المفاجئة بالشواطيء علي مستوي المحافظة وتغريم أي مستأجر مخالف للقوانين والإجراءات الاحترازية، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاهه.