أستاذ بجامعة بنسلفانيا: الكورتيزون يحفز المناعة وله فائدة لعلاج كورونا

قال الدكتور محمد صلاح، أستاذ المناعة والفيروسات في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن جهاز المناعة يعتبر جيش داخل الجسم للتصدي لكل ما هو غريب، حيث تتجه خلايا الدم البيضاء لمكان تواجد الجسم الغريب للسيطرة عليه وإذا لم تتمكن من السيطرة عليه تتدخل خلايا الدم البيضاء الأكثر تخصصا وتسمى "الخلايا الليمفاوية" وتعمل بطريقتين، الأولى إصدار أجسام مضادة أو خلايا متقدمة لصد الفيروسات والأورام.

وأضاف "صلاح" خلال اتصال عبر تطبيق "زوم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أنه منذ 2013 حدثت طفرة كبيرة في العلاج المناعي بعد ظهور أدوية تساعد خلايا الجهاز المناعي، لافتا إلى أنه يمكن إعادة برمجة الخلايا لتكون أكثر قدرة من خلال طرق عديدة لطرد الفيروسات والسرطانات من الجسم، موضحًا أن تحفيز الجهاز المناعي بشكل كبير قد يأتي بالسلب، لأن رد الفعل المبالغ فيه من الجهاز المناعي قد يسبب ضررًا أكبر من الفيروس نفسه.

وأشار إلى أن استخدام الكورتيزون يهيئ جهاز المناعة لذلك له فائدة في علاج مرضى ومصابي فيروس كورونا ولكن في الحالات الحرجة فقط، لأنه يهدئ من الأعراض التي يتعرض لها المصاب.

وأوضح أن علاج الكورتيزون في بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا يستخدم في حالات خاصة فقط، وليس في كل الحالات، مضيفًا أن بعض الأطباء الفرنسيين توقفوا عن استخدام الكلوركين والهيدروكسي كلوركين في علاج مصابي فيروس كورونا لأن نتيجته ضعيفة جدًا.