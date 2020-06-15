استشاري أمراض الرئة يضع روشته لتقوية المناعة في ظل انتشار كورونا  

أكد الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، على أهمية "النوم" في حياة الإنسان، فذكر أن النوم الجيد يقوي جهاز المناعة للجسم، كما أن الشخص الذي لا يأخذ قسطًا من النوم جيدًا مناعته تكون ضعيفة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التغذية الجيدة لتغذية جهاز المناعة عن طريق تنوع الأطعمة وتناول اللحوم وكل الفواكه.

وأضاف "مطر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه لا ينصح بغداء معين، ولكن يجب أن يتناول أي شخص غذاء كاملا متكاملا، وممارسة الرياضة كونها مهمة لجسم الإنسان لأنها تُحافظ على المناعة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الجسم إذا كان ذو مناعة قوية يستطيع مجابهة فيروس كورونا أو أي أمراض أخرى، "الفيروس مش هيأثر في اللي عنده مناعة بنفس نسبة الشخص اللي مناعته ضعيفة، لازم نحافظ على الجسم يكون قوي عشان نعدي المرحلة الصعبة".