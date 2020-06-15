شعبة الأدوية تنفي وجود نواقص: طرح كميات كبيرة من أدوية المناعة

أعلنت الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، برئاسة الدكتور على عوف رئيس الشعبة، عن انتهاء أزمة تزاحم المواطنين على الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية هذا الأسبوع.

وقال "عوف" إن وزارة الصحة اتفقت من شركات الأدوية على ضخ كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بزيادة المناعة في جميع الصيدليات في مصر وذلك بعد توجيهات وزيرة الصحة والسكان واجتماعها مع ممثلي الشركات العاملة في سوق الدواء بمصر وبعض الهيئات العاملة في قطاع الدواء بزيادة الإنتاج وسرعة توفير هذه الأدوية في الأسواق.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أنه سيتم طرح هذه الكميات بضوابط جديدة وذلك لضمان وصولها لأكبر شريحة من المرضى المحتاجين المصابين بأعراض فيروس كورونا وبشروط معينة للصيادلة.

ففي حالة بيع كمية زيادة إلى أي صيدلية سوف يتم إرسال التفتيش الصيدلي على هذه الصيدلية للتأكد من استلام الكمية وإتباع إرشادات بيعها،كما يحتفظ الصيدلي بصورة من الروشتة وعند طلب كمية جديدة يتم ختم هذه الصورة وإرسال الطلبية الجديدة وذلك خاص بالمضاد الحيوي ازوزروماسين.

وفي نفس التوقيت تتواصل الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية مع هيئة سلامة الغذاء وذلك لزيادة تسجيل وإنتاج المكملات الخاصة بزيادة المناعة مثل فيتامين سي والزنك والدي واللاكتوفيرين والكالسيوم والحديد وتقوم الهيئة حاليا بمجهود كبير لمواجهة تزايد الطلب على هذه المنتجات لمواجهة تحديات فيروس كورونا.

وبين عوف أن صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية الإسعاف، تابعة للشركة المصرية للتجارة والتي تتبع الشركة القابضة للأدوية، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال وعددها حوالي ٢٣ ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتتعامل هذه الصيدليات مباشرة مع الجمهور كما أنها تبيع الأدوية بنفس الأسعار الجبرية كما يوجد شركات كثيرة مثل الكهرباء والبنوك متعاقدة معها.

وفى السياق نفسه نفى عوف وجود أي نواقص في أدويه المناعة، مؤكدا أنه في حالة وجود دواء ناقص تعتمد الشعبة على توفيره في هذه الصيدليات منعا للتلاعب بالكميات والأسعار وهذه الصيدليات تحت رقابة لصيقة من الداخل ومن إدارة التفتيش بالإدارة المركزية لشؤون الصيادلة لذلك نجد أنها دائما مزدحمة نتيجة التعاقدات والنواقص كما يوجد صيدليات داخل بعض الشركات والهيئات مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض شركات الكهرباء كشف عوف عن أسماء وأرقام تليفونات الصيدليات على مستوى الجمهورية والتي يتوافر فيها أدوية المناعة وبأسعار جبرية.