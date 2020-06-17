السعيد: وجدنا أسماء متوفين بين المتقدمين لمنحة العمالة غير المنتظمة

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، مؤشرات التنمية المستدامة خلال 2020-2021، وذلك ضمن مستهدفات الموازنة العامة الجديدة.

وقالت السعيد إن مبادرة حياة كريمة تستهدف خلال الفترة المُقبلة نحو 300 قرية لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة بها سواء على مستوى موارد المياه أو الصرف الصحي أو الصحة أو التعليم.

وأوضحت السعيد أن الرئيس وجه بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن عدد من تقدموا لمنحة العمالة غير المنتظمة نحو 4.4 مليون عامل، ولكن ببحث قاعدة البيانات الخاصة بهم وصل العدد لنحو 1.9 مليون مستحق بعد استبعاد المتوفين والذين يحصلون على دعم من الدولة في شكل معاش أو تكافل وكرامة.

ونوهت السعيد بأن هناك لجنة لبحث أشكال القروض التي تحصل عليها الدولة "مفيش قرض غير لما يكون ليه جدوي اقتصادية ويكون له أولوية للتنمية".