مجلس النواب يصوّت اليوم على الموازنة العامة وقوانين الانتخابات

يصوّت مجلس النواب، اليوم، على الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2020-2021 التى انتهى من مناقشتها أمس وتتمثل فى التصويت على 55 قانوناً بربط الموازنة وموازنات الهيئات الاقتصادية.

كما يصوّت اليوم أيضاً نداء بالاسم على قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وممارسة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تعقد اللجنة العامة لرؤساء اللجان والهيئات البرلمانية برئاسة الدكتور على عبدالعال، اجتماعاً اليوم للموافقة على موازنة مجلس النواب.

ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، أمس، على الموازنة العامة للدولة وموازنة 53 هيئة اقتصادية بعد مناقشتها، حيث بلغ إجمالى حجم الموازنة 2.2 تريليون جنيه، مقابل تريليون و978 ملياراً و937 مليوناً للسنة المالية 2019-2020 بزيادة بلغت نحو 318 ملياراً و560 مليوناً بنسبة زيادة نحو 16%.

من جهة أخرى، كشف رئيس المجلس عن تلقى خطاب من الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية، ذكر خلاله أن تصريحاته بشأن وجود الميليشيات التركية بليبيا كانت مجتزأة من سياقها وتم الترويج لها من أطراف لها مصلحة فى الإضرار بالوضع الليبى.

وقال «عبدالعال» إن الخطاب أوضح أن «الجامعة» لها موقف واضح ضد التدخل التركى فى الدول العربية ورفض استقدام جماعات إرهابية ومقاتلين أجانب إلى دولة ليبيا الشقيقة.

"اللجنة التشريعية" ترفض رفع الحصانة عن "عجينة"

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى اجتماعها أمس، الطلب المقدم من النائب العام، برفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة، على خلفية اتهامه بسب وقذف أطباء مستشفى شربين العام، وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، أن المجلس يقدم كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض، ويقدر دورهم فى جائحة فيروس كورونا. وشدد «عجينة» على احترامه للأطباء والجيش الأبيض، قائلاً: «لم أذهب للتفتيش على المستشفى، وإنما ذهبت لمساعدة مريض استغاث بى».